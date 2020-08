Costiera amalfitana, truffe ad anziani: anche i sindaci di Positano , Amalfi, Ravello e Minori lanciano l’allarme mettono in allerta tutti i cittadini della Diva Costa circa le truffe in atto a danni di anziani, che si stanno verificando in questi giorni con sempre più frequenza. Di seguito i comunicati integrali dei due comuni.

ATTENZIONE: episodi di truffe ai danni di persone anziane si sono registrate in alcuni paesi della costiera.

Invitiamo tutti i cittadini a prestare la massima attenzione alle truffe telefoniche e con falsi addetti che bussano alle porte chiedendo denaro.

Preghiamo i familiari di avvisare anche le persone più anziane.

In caso di telefonate con richieste di denaro avvisare tempestivamente le forze dell’ordine.

COMUNE DI MINORI, AVVISO IMPORTANTE: Si comunica che gli anziani devono stare attenti a truffe , in due giorni sono state perpetuate 2 truffe una ad Amalfi e l’altra a Positano. Si raccomanda di non aprire ad estranei non dare soldi a nessuno, ed in caso di telefonate che chiedono soldi di avvisare parenti o chiamare il 112.