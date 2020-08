Costiera amalfitana, Scala piange la perdita di Agata Bottone

Scala, costiera amalfitana. Il paese è in cordoglio per la perdita della sig.ra Agbata Bottone, che ora si ricongiunge in cielo al suo amato sposo Nicola. A dare il triste annuncio della scomparsa sono i figli Rita, Antonello e Mena, la nuora, generi, il fratello, le sorelle, i nipoti, gli amatissimi pronipoti e i parenti tutti.

Il rito funebre si svolgerà domani, sabato 8 agosto alle ore 10.00, muovendo dalla casa dell’Estinta per la Chiesa della SS. Annunziata in Minuta.

La redazione di Positanonews si unisce al dolore della famiglia Bottone e porge le più sincere condoglianze.