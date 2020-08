Costiera amalfitana, ore di traffico da Minori ad Amalfi e tre autobus SITA di fila

Ore di traffico e code chilometriche, è questo il riassunto di una settimana di Ferragosto da costiera amalfitana. La statale 163 è rimasta bloccata per due ore, si pensa anche a causa di alcuni autobus SITA che percorrevano il tratto che collega Maiori ad Amalfi.

Probabilmente complice un esodo estivo che, nonostante l’emergenza sanitaria ancora in corso, non è da meno, a maggior ragione nelle zone covid-free e in molti altri paesi della Diva Costa. La viabilità in costa d’Amalfi – così come in penisola sorrentina – ha senz’ombra di dubbio le sue problematiche, ma ad aggravare il tutto vi erano anche tre autobus SITA di grosse dimensioni che causavano notevoli rallentamenti.

L’enorme affluenza turistica ci fa ben sperare per la ripresa del territorio e di tutte le sue attività colpite nel segno dal lockdown dovuto al covid-19, ma auspichiamo in un conseguente impegno da parte delle istituzioni.