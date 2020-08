Costiera amalfitana, Minori e le sue scenografiche piazze

Sono le piazze più belle ed interessanti della costa dopo quelle di Amalfi.

Un tempo, non troppo lontano, si contendevano il ruolo di piazza principale di Minori sia Piazza Umberto (ex piazza del popolo) e sia Piazza F.lli Cantilena (piazza della chiesa)

La piazza Umberto con il tabacchi, il caffè Umberto che preparava la granita ed il gelato di vero limone all’aperto e che aveva un altoparlante sulla porta che consentiva a tutti di ascolta re i commenti delle gare di calcio e la Corsa in rosa o il giro della Campania; tutto un lato era occupato dal Circolo Sociale (‘o circolo d’e signuri); naturalmente il re della piazza era Pasqualino ‘o barbiere, depositario di tutte le notizie del borgo e cui tutti si rivolgevano per le più disparati informazioni.

Ora questa piazza è occupata per buona parte da tavoli e sedie dei locali che offrono da mangiare a tutte le ore; pavimentazione non uniforme ed altro ne hanno sminuito la maestosità. Se poi qualche bimbetto volesse giocare con la sua piccola bici non potrebbe perché “sbatterebbe” contro i tavoli (perché non c’è un parco giochi e quel piccolo spazio che trovasi alla fine della passeggiata ( non si può chiamarlo lungomare perché per buona parte il mare non si vede) e ci resterà ancora per poco visti i discutibili programmi di riassetto urbano e viario.

Da questa piazza , attraverso una strada interna che toccava un tempo la drogheria, la cantina della signora, il macellaio ‘o shop, il panettiere Pauluccio, il pescivendolo Cipolla, la salumeria di Vincenzo Lembo si avvivava all’altra piazza, Cantilena. Su queste affaccia ancora il palazzo del Comune perfettamente ristrutturato dall’amministrazione Lembo con, al piano terra, il locale dove ha mosso i primi cucchiai dolci Sal de Riso; l’ufficio postale; la basilica di santa Trofimena che domina l’ampio spazio: il monumento ai caduti (prima quest’opera era allocata sul marciapiede antistante piazza Umberto e portava alla sommità un soldato in bronzo); il cinema Excelsior con Mimosa al botteghino, la farmacia e la garitta dei facchini

Questa piazza è rimasta abbastanza signorile ed elegante ed è teatro per spettacoli musicali e teatrali e per discussioni culturali essendo abbastanza decentrata e non è molto invasa dal rumore inqualificabile ed incontrollato della strada.