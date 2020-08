Costiera amalfitana, Minori: concerto all’alba sul mare

Se si avessero finestre e balconi spalancati per farsi cullare dalla piacevole brezza marina (rumori del traffico interno ed esterno permettendo) si verrebbe svegliati piacevolmente dal dolce suono del concerto bandistico “città di Minori”

Questo complesso, come ogni anno, si esibisce in mezzo al mare con inizio alle ore 06,00.

Il palcoscenico sarà la parte terminale del pontile di attracco di Minori da dove le note arrivano anche a Ravello sistemata in alto che è la sublime città della musica Problemi di distanza impongono limitazioni di posti a sedere, ma gli amanti del bello si possono sistemare per l’ascolto sulle sdraio in riva al mare senza urtare la suscettibilità di nessuno.

Appuntamento a domenica all’alba con caffè e cornetti.