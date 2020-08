Costiera amalfitana, la bellissima modella brasiliana Cintia Dicker a Positano per girare uno spot

Ancora una volta la Costiera amalfitana viene scelta per girare spot televisivi. E ancora una volta è Positano la meta più ambita. In queste ore è in città la bellissima modella brasiliana Cintia Dicker, la quale è impegnata in uno spot. A testimoniarlo sono le foto pubblicate sul suo profilo Instagram.

È apparsa in pubblicità per Ann Taylor , Macy’s , L’Oréal , American Eagle Outfitters , Tom Ford , Wildfox Couture e Yves Saint Laurent , e nei cataloghi di Victoria’s Secret , H&M , Gap , bebe stores e Lands ‘End . È stata sulle copertine di Marie Claire , Elle , Madame Figaro e Brazilian Vogue / Teen Vogue , ed è apparsa nella Sports Illustrated Swimsuit Editionnel 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Dicker ha partecipato a sfilate di moda tra cui Gucci , Anna Sui , Peter Som, Matthew Williamson , Tommy Hilfiger , DSquared² , Lanvin e Dolce & Gabbana.

La sua carriera di modella e attrice per Sports Illustrated e altri clienti ben pagati le ha permesso di sostenere associazioni di beneficenza per bambini in Brasile e spera anche che le consentirà di avviare la propria attività in futuro. È classificata come una delle modelle “Top Sexiest” del settore.

Nel 2015 si è esibita nella serie 100 Years of Beauty del canale Youtube WatchCut Video, rappresentando il suo paese d’origine, il Brasile.