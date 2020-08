Costiera amalfitana e l’assenza degli stranieri, Ornella Amitrano a “Stasera Italia”: “Tamponiamo con gli italiani” -VIDEO”

Si sente ancora forte la quasi totale assenza degli stranieri in Costiera amalfitana durante questa estate particolare. Com’è noto, è un numero enorme quello degli stranieri, specialmente statunitensi, che ogni anno fanno visita ai nostri splendidi territori e la loro assenza in questo momento si avverte pesantemente.

La trasmissione Mediaset, “Stasera Italia”, si è recata a Positano e ha dedicato un servizio a questa problematica. E’ stata intervistata l’imprenditrice Ornella Amitrano del ristorante “La Cambusa”: “Senza il turismo estero tamponiamo con gli italiani – ha dichiarato – La legge anti Covid sul distanziamento, inoltre, ci danneggia tantissimo: perdiamo circa il 60% dei tavoli. Il sabato sera, quando c’è più gente, non riusciamo a farli sedere”.

Intervistato anche il sindaco De Lucia: “Abbiamo dedicato un bando da 160 mila euro per gli stagionali che non hanno ripreso il lavoro, abbiamo già erogato la prima trance di contributi, mentre sono già pronti i finanziamenti per agosto e settembre”.

Ascoltato anche Giacomo Sarnataro del Grand Hotel Convento di Amalfi: “Gli italiani hanno un potere economico più limitato, ma c’è grande voglia di rinascita, quindi questo accompagna la volontà di spendere”.

Clicca qui per il servizio completo.