Costiera Amalfitana, doppio intervento dello CNSAS ad Agerola e Furore

Doppio intervento oggi per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

I tecnici del CNSAS della Campania sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi per due infortuni in due siti differenti, seppur relativamente vicini. Una squadra si è diretta sul Sentiero degli Dei, altezza mattonella 9, partendo dal comune di Agerola (NA) per soccorrere un ragazzo con una sospetta distorsione alla caviglia. Il giovane è stato individuato dalla squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania che, con il supporto di una equipe 118, ha provveduto a trasportare l’infortunato in località Bomerano, fino all’ambulanza.

Quasi contemporaneamente è pervenuta la seconda richiesta di intervento dal 118 Salerno e i tecnici del CNSAS si sono diretti, questa volta, verso Furore (SA) in zona grotta Santa Barbara. Anche in questo caso c’era una sospetta distorsione alla caviglia, ma stavolta era una donna. La stessa è stata imbarellata e trasportata con non poche difficoltà verso l’ambulanza 118.