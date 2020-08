Costiera amalfitana, crollo prenotazioni e hotel chiusi a settembre?

Un crollo delle presenze di turisti. Soprattutto inglesi e scandinavi hanno completamente snobbato, causa Covid, quest’anno la Costiera Amalfitana. Numeri negativi anche per Ravello, una delle località più conosciute e apprezzate al mondo. Giovanni Puopolo, presidente del gruppo turismo di Confindustria Salerno – come scrive il quotidiano “La Città” – non nasconde la preoccupazione: “La cancellazione di tanti voli dall’estero ha penalizzato le località turistiche della nostra provincia. Per ferragosto c’è il pienone un po’ dovunque, grazie soprattutto al turismo di prossimità, ma una settimana non risolve la crisi del settore. a settembre molti alberghi rischiano di restare chiusi per mancanza di prenotazioni”.