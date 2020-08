Costiera amalfitana, controlli rigidi per Ferragosto: già due denunce

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, in queste giornate assolate che anticipano Ferragosto e caratterizzate da un notevole afflusso di turisti che invadono letteralmente la Divina, hanno messo in atto un corposo dispositivo di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere i reati sul territorio. Dieci le pattuglie impiegate nel servizio, tra cui un equipaggio di motociclisti, hanno sorvegliato le principali vie d’accesso alla Costiera e controllato il rispetto delle norme in genere. In quest’ottica sono scattate due denunce in stato di libertà: una nei confronti di un noto parcheggiatore abusivismo di Amalfi ultra 70enne, già sottoposto a Daspo Urbano, il quale, questa volta, ha violato il provvedimento in parola sostando nei pressi di P.zza Flavio Gioia senza averne titolo. A sorprenderlo sono stati gli uomini dell’Aliquota Radiomobile. L’altra denuncia è scattata per un cittadino di Nocera Inferiore, 28enne, con numerosi precedenti penali, il quale si era reso responsabile, nel comune di Maiori, del furto di due biciclette elettriche presso un condominio di via Nuova Chiunzi. Ad incastrarlo sono state le telecamere di sorveglianza poste sulla strada, attentamente visionate dai militari alle dipendenze del Lgt. CS Loria. Infine, nell’attività di contrasto al traffico di stupefacenti, sono state segnalate all’Autorità Prefettizia ben 7 persone sorprese in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish, per complessivi grammi 20 circa di droga sequestrata. I controlli continueranno costanti nell’arco di questi giorni di festa, al fine di garantire la massima sicurezza possibile ai cittadini della Costiera ed ai numerosi turisti che vi soggiornano.