Costiera Amalfitana, chiusa provvisoriamente al traffico la S.S. 163 a Praiano

La strada statale 163 “Amalfitana” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 18,300 al km 18,600 nel territorio comunale di Praiano (SA); l’interdizione al transito si è resa necessaria a causa di un incendio che è divampato lungo la scarpata e che ha provocato la caduta di massi e detriti lungo la carreggiata.

Per la circolazione proveniente da Vietri la deviazione è sulla A3 “Napoli-Salerno”; per il traffico proveniente da Maiori la deviazione è al valico di Chiunzi, mentre per i mezzi provenienti da Amalfi il traffico viene deviato per Agerola; deviazioni segnalate in loco, così come per le altre direzioni.

Sul posto personale dei Vigili del Fuoco impegnato nelle operazioni di spegnimento dell’incendio e di Anas per la gestione della viabilità e le successive operazioni di sgombero del materiale dal piano viabile.