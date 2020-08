Costiera Amalfitana, agosto inizia con i disagi per il trasporto pubblico

Non inizia nel migliore dei modi quest’agosto, per quanto riguarda i trasporti pubblici. Una giornata calda e con assalti ai bus della Sita Sud, hanno segnato questa prima domenica di agosto, nonostante appena due settimane fa, proprio dall’azienda di trasporto su gomma furono annunciati incrementi delle corse, specialmente nei giorni festivi. La linea Amalfi-Salerno, a causa delle restrizioni imposte dal Covid, resta inaccessibile per l’utenza situata alle fermate negli altri comuni in cui transita, recando disagi negli spostamenti verso la cittadina capoluogo di provincia.

Non sono mancati gli spintoni e momenti di incandescenza per salire a bordo dei bus ad Amalfi, con gli autisti che devono compiere un duro lavoro per placare gli animi, costretti a lasciare a terra le persone, a causa dei posti limitati. Una situazione ormai diventata insostenibile, che in questo mese in cui sono previste maggiori presenze in costiera, necessità di una revisione delle modalità di accesso per le persone, oltre al tanto richiesto aumento delle corse. Un’altra questione su cui lavorare, resta invece quella di potenziare ed incentivare le vie del mare.