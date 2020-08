Costa d’Amalfi, tutti negativi i tamponi legati al 19enne milanese a Ravello. Reale: “Vi invitiamo ad indossare le mascherine”

Sono tutti negativi i tamponi efettuati alle persone collegate al caso del 19enne che si trova a Ravello. La buona notizia arriva in serata dal Delegato alla Sanità per la Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, Andrea Reale. “Buon Ferragosto a tutti i cittadini e ai turisti della Costa d’Amalfi comunicandovi una buona notizia – scrive il sindaco di Minori – I sette tamponi effettuati e collegati al giovane diciannovenne Milanese risultato positivo in vacanza nel territorio di Ravello sono tutti e sette negativi. Vi invitiamo ad indossare tutti le mascherine di protezione, ad avere il giusto distanziamento, a disinfettare costantemente le mani e evitare assembramenti. Aiutateci ad aiutarvi per trascorrere una serena e felice estate in Costa d’Amalfi”.