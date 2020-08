Costa d’Amalfi: tour a Tramonti per il MOF Pâtissier Angelo Musa

Tour della Costiera Amalfitana per il MOF Pâtissier Angelo Musa , ospite dell’ Associazione Pizza Tramonti.

Il Campione del Mondo di pasticceria, ricevuto dal presidente dell’APT Vincenzo Savino e dal vicepresidente Giovanni Mandara, che ha fatto da Cicerone al Maestro accompagnandolo e facendogli scoprire, durante le sue vacanze, le tante bellezze di Tramonti e della Divina e facendogli gustare le infinite tipicità del territorio.

Musa ha mangiato in compagnia di alcuni amici nati proprio nel Polmone Verde della Divina i prodotti genuini proposti, prima di concedersi una rigenerante passeggiata alla scoperta del sentiero delle 13 Chiese e del sentiero delle Formichelle, sferzati dalla “Tramontana” intra montes, il vento che spira sui Monti Lattari.

Miglior pasticciere artigiano di Francia e Campione del Mondo di pasticceria, l’Executive Pastry Chef Angelo Musa è celebrato in tutto il mondo per le sue innovazioni tecniche ed artistiche. L’assoluta padronanza dello chef francoitaliano nella creazione di sapori equilibrati, consistenze delicate e armonie di sapori, è tesa ad esprimere una naturale eleganza e una bellezza senza tempo. Desideroso di condividere la sua visione raffinata e volta all’eccellenza, continua a ridefinire i confini della creatività in un’incessante ricerca di ispirazione.