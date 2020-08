Costa d’Amalfi, lettere dai turisti: “Impossibile passeggiare, automobilisti spericolati”

Costiera amalfitana. Riceviamo e pubblichiamo una lettera di un turista, frequentatore assiduo della Diva Costa. Di seguito il messaggio integrale.

Gentile direttore,

sono un amante della Costiera e qualche sera fa sono tornato a Cetara dopo qualche tempo con la mia famiglia per trascorrere una serata in tranquillità. Desidero raccontare la disavventura che mi è accaduta. Abbiamo impiegato col passeggino circa 30 minuti per percorrere a piedi il tratto di strada dalla piazza principale fino alla spiaggia della marina, di circa 100 metri, rischiando più volte di essere investiti da automobilisti che corrono senza badare alle regole della strada. Non esiste un passaggio riservato per i pedoni, sono tutti occupati dai tavolini dei ristoranti o di altre attività commerciali. È un peccato perché Cetara è un paese stupendo ed è triste vedere che è impossibile anche solo poter passeggiare serenamente con la propria famiglia senza rischiare di essere investiti o insultati da qualche automobilista maleducato. Spero che questa mia esperienza possa far aprire un dibattito su un nuovo modello di turismo in tutta la costiera, che non sia solo quello del mordi e fuggi ma basato anche su altro.