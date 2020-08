Costa d’Amalfi, gazzosa con sfusato amalfitano o limone sfuso? Il marchio costa d’Amalfi non tutelato?

Costa d’Amalfi, gazzosa con sfusato amalfitano o limone sfuso? Il marchio costa d’Amalfi ancora una volta non tutelato come i suoi prodott, qquesto si è rivelato un anno anomalo come tutti ben sappiamo. L’ emergenza sanitaria , sociale e economica ha sconvolto la vita di tutti noi. Il virus continua a circolare tutt’oggi anche se non si registrano morti al di fuori della Lombardia.

Il turismo che è stato fortemente colpito è cambiato profondamente.

Un prodotto tipico della Costiera che ha anche il riconoscimento Dop però è molto richiesto ed è utilizzato in piatti dal primo al dolce al liquore. Ci riferiamo ai limoni definito l’oro giallo, frutto del duro lavoro dei coltivatori. I produttori però non ricavano molto dalla vendita di questo agrume ricchissimo di proprietà e con caratteristiche che lo rendono famoso nel mondo.

La notizia che non sorprende è che i limoni della Costa D’ Amalfi sono a quanto pare utilizzati per produrre anche una gassosa che tanto ristora in queste giornate estive. Il classico sfusato amalfitano pare sia estinto e la produzione di limoni , come abbiamo già accennato, è diminuita quest’ anno ma evidentemente questo frutto potrebbe essere maggiormente valorizzato. Intanto però quest’ anno la domanda è aumentata e i terrazzamenti tipici della Costiera amalfitana vengono in molti casi abbandonati. Sarebbero necessari degli interventi incisivi per frenare questa tendenza.

Valeria Civale