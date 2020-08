Costa d’Amalfi, accordo con il Benevento: stretta collaborazione sul Settore Giovanile

Questa settimana per il Costa d’Amalfi si è concluso un altro importante accordo. Nel corso del Summer Camp al San Martino di Maiori, Simone Puleo, responsabile del Settore Giovanile del Benevento Calcio, società che in questa stagione ha ottenuto la promozione in Serie A dopo una fantastica cavalcata, e Vincenzo Rizzo, osservatore ufficiale della provincia di Salerno, hanno incontrato il responsabile Gino Proto.

Le due società hanno, quindi, stretto un accordo di collaborazione finalizzata alla ricerca di giovani calciatori per il futuro. La rete di osservatori giallorossa avrà la possibilità di effettuare stage valutativi presso il centro sportivo della società sannita, il Centro Sportivo Avellola, quartier generale del settore giovanile del Benevento Calcio, sotto l’attenta supervisione di figure professionali addetti allo scouting.