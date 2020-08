Coronavirus, Vico Equense. Le precisazioni del sindaco: “L’operaio positivo non è un residente, ma dipendente di una ditta locale”. Ecco l’avviso apparso questa mattina sulla pagina Facebook ufficiale della città di Vico Equense:

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl ha informato il Sindaco di Vico Equense che un cittadino è risultato positivo al Covid 19. Si tratta di un giovane medico che lavora all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Al rientro dalle ferie e prima di tornare in servizio si è sottoposto al tampone. Si sta ricostruendo la rete di rapporti avuti, come da protocollo. In merito a un altro caso, il sindaco precisa che non si tratta di un residente, ma di un dipendente di una ditta locale che è risultato positivo a seguito di un ricovero ospedaliero. Adesso si trova all’Ospedale del Mare in Napoli.

Anch’egli, ieri, rientrava dalle ferie e si sta ultimando la mappatura dei contatti. I suoi colleghi, già in data odierna, si sottoporranno al test.