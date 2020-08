Coronavirus. Tre nuovi positivi a Castellammare di Stabia: si tratta di 26enni di rientro dalla Sardegna. L’annuncio è arrivato direttamente dal primo cittadino di Castellammare di Stabia che, sulla pagina istituzionale, ha scritto:

Altri tre cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di tre 26enni che nei giorni scorsi sono rientrati da una vacanza in Sardegna e si sono sottoposti al tampone, osservando regolarmente l’isolamento fiduciario con sorveglianza attiva sin dal giorno del ritorno in città. L’esito positivo del tampone ha confermato il contagio. E a tutti loro auguro di guarire in fretta e di vincere la loro battaglia con il virus.