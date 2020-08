Coronavirus. Sono 1444 i nuovi casi positivi in Italia, oltre duemila i tamponi in più effettuati.

Secondo quanto riporta la Repubblica sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile nel nuovo Bollettino Giornaliero, c’è un lieve calo dei casi registrati (ieri l’incremento era di 1.462) a fronte di un ulteriore aumento dei tamponi, oltre duemila in più. Una vittima e 1.444 contagi da coronavirus, per un totale di 266.853 casi e 35.473 deceduti dall’inizio dell’emergenza. Sono questi i dati appena diramati dal ministero della Salute relativamente alla diffusione del Covid-19 nel nostro Paese. Si registra un nuovo record dei tamponi effettuati che sfiorano quota 100 mila (99.108 per la precisione, oltre duemila più di ieri). Boom di guariti: 1.322 (ieri 348) e adesso sono 208.224 in tutto. Sono 121 le persone attualmente positive, per un totale di 23.156. I pazienti in terapia intensiva salgono di 5 unità, fino a 79, il secondo giorno consecutivo di aumento dopo l’incremento di 7 di ieri. I ricoverati con sintomi calano invece di 10 unità (1.168), aumentano di 126 i pazienti in isolamento domiciliare (21.909 il totale).