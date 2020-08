Coronavirus. Salgono a quota 1.071 i nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore, calano i ricoverati in terapia intensiva.

Come riportano i dati forniti dal nuovo bollettino della Protezione Civile, sale a quota mille il numero dei contagiati. Ciò, a fronte però di un numero maggiore di tamponi effettuati.

Sono 1.071 i nuovi contagi da coronavirus registrati nel bollettino odierno del ministero della Salute che portano il totale da inizio emergenza a 258.136.

I decessi sono stati 3, per un totale di 35.430 da inizio pandemia.

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 204.686: +180 (+0,09%). Sale anche il numero degli attualmente positivi, che ora sono 16.014: +654 (+4,26%).

Gli attualmente positivi sono 17.503, +4,94% giorno su giorno. I guariti, invece, sono 243 (+0,11%). Al momento, nel Paese, si contano 924 ricoverati con sintomi (5 in più su venerdì) di cui 64 in terapia intensiva (5 in meno, giorno su giorno).

Le persone sottoposte a isolamento domiciliare, poi, sono 16.515 (+5,25%). I dati odierni sono stati elaborati sulla base di 77.674 tamponi effettuati, a fronte dei 71.966 tamponi di venerdì.