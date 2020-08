Coronavirus, sale il numero dei contagi in Campania: 15 positivi su 2.025 tamponi, 28 guariti e nessun decesso

Coronavirus, tornano a salire i contagi in Campania. L’odierno bollettino ordinario dell’Unità di Crisi della Regione registra, infatti, un aumento dei nuovi casi contagio rispetto ai 5 di ieri.

I positivi del giorno sono, infatti, 15 su 2.025 tamponi esaminati. Il totale di positivi sale, quindi, a 5.050 mentre quello dei tamponi raggiunge quota 345.975. Si registrano 28 guariti per un totale di 4.240. Nessun decesso e, quindi, il totale dei morti in Campania per Coronavirus resta quello di 438.