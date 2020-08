Coronavirus. Nuovo caso di positività ad Agerola: si tratta di un minore di rientro dall’estero, famiglia negativa.

In data odierna l’ASL di Napoli 3 sud ha dato comunicazione di un secondo caso di positività nel nostro Comune. Di rientro dall’estero insieme alla famiglia e sottoposti tutti a tampone, è emerso l’esito di un caso positivo in un minore. Negativo invece il tampone per gli altri membri familiari che hanno viaggiato con lui.

In questo momento si trova in isolamento domiciliare e in buone condizioni di salute. E’ stata già attivata la ricostruzione della rete dei contatti. I familiari entrati in contatto si trovano già in isolamento domiciliare. La situazione è pienamente sotto controllo.

NON ABBASSIAMO LA GUARDIA. L’utilizzo delle mascherine e del gel igienizzante per le mani, abbinati al rispetto della distanza di sicurezza, sono indispensabili per limitare il più possibile la diffusione del virus.