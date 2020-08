Coronavirus. In Italia cresce il numero dei contagi: oggi i nuovi casi sono 412. Come scrive la Repubblica sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile nel nuovo bollettino giornalieri, oggi crescita del numero dei contagiati.

Sono 412 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 259. Complessivamente sono 251.237 le persone che hanno contratto il virus. In lieve aumento il numero delle vittime: 6 in più che portano il totale a 35.215, mentre lunedì l’incremento era di 4. Solo 2 le regioni senza nuovi casi – Valle d’Aosta e Molise – mentre i maggiori incrementi si registrano in Sicilia(+89), Lombardia (+68) e Veneto (+65).

Mentre la curva dei contagi risale arrivano al rush finale gli studi sulla cura più promettente contro il Covid. Sono infatti al via due sperimentazioni cliniche di fase 3 sull’uomo, quelle a più ampio spettro, di due diversi anticorpi monoclonali, che possono prevenire l’infezione da virus SarsCov2. Ad annunciarlo è il Network di prevenzione Covid-19 (CoVpn), istituito dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (Niaid) degli Stati Uniti, diretto da Anthony Fauci.