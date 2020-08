Coronavirus, in Italia continuano a salire i contagi. Si registrano 1.411 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 5 deceduti

Continuano ad aumentare i casi di Coroanvirus in Italia. Il bollettino odierno registra un 1.411 nuovi casi (contro i 1.366 di ieri) che fanno salire il totale a 263.949. Le persone attualmente positive sono 21.932, con un incremento di 1.179 in 24 ore (contro i 1.093 di ieri). I guariti sono 225 per un totale di 206.554. Sono 5 le persone decedute nelle ultime 24 ore portando le vittime complessive a 35.463.

I ricoverati con sintomi sono 76 (1.131 in totale) e sono 67 i ricoveri in terapia intensiva (2 in meno di ieri) Aumentano i paziente in isolamento domiciliare che sono 1.105 nelle ultime 24 ore portando il totale 20.734.