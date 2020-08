Coronavirus, in Italia aumentano i casi: sono 642 i nuovi positivi, il dato più alto dal 23 maggio

L’ultimo bollettino sull’epidemia da Coronavirus in Italia segna un’ulteriore risalita dei contagi: sono 642 i nuovi positivi al Covid19 a fronte dei 403 di ieri, è il dato più alto dal 23 maggio.

Il totale dei positivi a livello nazionale sale dunque a 255.278. Sono 7 le persone decedute contro i 5 decessi di ieri. Sono 364 i guariti, in aumento rispetto ai 174 di ieri. Il totale delle persone guarite sale a 204.506. I tamponi processati sono 71.000, quasi 20.000 in più rispetto a ieri. Il rapporto tra positivi riscontrati e test effettuati ammonta allo 0,9%, in lieve aumento rispetto a ieri.

Cresce il numero delle persone attualmente malate che sono 271 in più, per un totale di 15.360 attualmente positivi. In aumento anche i ricoveri: 23 in più in regime ordinario (866 in totale), altri 8 in terapia intensiva (66 in totale). Sono 14,428 le persone in isolamento domiciliare.

Le Regioni che hanno registrato un maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono la Lombardia con 91, l’Emilia Romagna con 76, il Lazio con 75 ed il Veneto con 59.