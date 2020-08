Coronavirus, in Campania aumentano i contagi: 23 positivi su 1.142 tamponi esaminati, 18 guariti ed un morto

Coronavirus, tornano a salire i contagi in Campania. L’odierno bollettino ordinario dell’Unità di Crisi della Regione registra, infatti, un aumento dei nuovi casi contagio rispetto ai 14 di ieri.

I positivi del giorno sono, infatti, 23 su 1.142 tamponi esaminati. Il totale di positivi sale, quindi, a 5.114 mentre quello dei tamponi raggiunge quota 351.505. Si registrano 18 guariti per un totale di 4.272. Un decesso e, quindi, il totale dei morti in Campania per Coronavirus sale a 440.