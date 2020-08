Coronavirus. In aumento il numero dei guariti in Italia, 190 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

Come riporta Skytg24 sulla base dei dati forniti dal nuovo bollettino giornaliero della Protezione Civile, in Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 248.419. Le vittime, in totale, sono 35.171, con 5 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 12).

Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 190 casi (ieri +159).

I guariti nelle ultime 24 ore sono 177, per un totale di 200.766 (ieri 129). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 41, stessa cifra di ieri. I ricoverati con sintomi sono 761 (+27 rispetto al giorno precedente). Sono invece 11.680 le persone in isolamento domiciliare (+19). I tamponi sono al momento 6.984.589, in aumento di 43.788 rispetto a ieri.