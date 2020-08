Coronavirus, in aumento i contagi in Italia: 552 i nuovi casi con un incremento di 150 unità nell’arco di 24 ore

Il bollettino odierno del Ministero della Salute registra un aumento dei casi in Italia che passano dai 402 di ieri ai 552 odierni con un incremento di 150 unità in 24 ore. Di questi nuovi casi 183 sono in Veneto e 69 in Lombardia. Il totale degli attualmente contagiati sale a 12.924 pazienti (+230) e sono 12.103 le persone in isolamento domiciliare (+213). I nuovi ricoveri ospedalieri sono stati 17 (779 il totale) mentre restano stabili i pazienti in terapia intensiva (42). Nelle ultime 24 ore sono guariti o sono stati dimessi 318 pazienti (201.642 il totale). Sono 3 i decessi registrati che portano il totale dei morti dall’inizio della pandemia a 35.190.