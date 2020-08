Coronavirus. Di nuovo sotto i mille i casi in Italia: sono 996 i nuovi contagi delle ultime 24 ore.

Come riportato da La Repubblica sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile nel nuovo bollettino giornaliero, prosegue il caso dei contagi in Italia, che scendono sotto i mille. L’incremento delle ultime 24 ore ore è stato di 996, rispetto ai 1365 casi di ieri ed ai 1444 del 29 agosto. Sale, invece, il numero dei decessi, sei in un giorno (ieri erano 4 e due giorni fa 3), per un numero complessivo di 35.483 morti. Sono 94 i pazienti in terapia intensiva, 8 più di ieri. In totale sono 269.214 le persone contagiate e 35.483 le vittime da inizio emergenza.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono 58.518 (meno di ieri, quando erano stati 81.723 e i 99.108 – cifra record – di due giorni fa), per un totale di 8.644.859 dall’inizio della pandemia. Oggi Molise e Basilicata hanno registrato zero contagi. La regione col maggior incremento di positivi è la Campania con 184 nuovi casi.