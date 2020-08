Coronavirus. De Luca: “Tentativo di aggressione mediatica, a molti dà fastidio che Campania sia virtuosa. Governo poco chiaro sui trasporti”.

Puntuale, anche oggi venerdì 7 agosto è arrivata la consueta diretta settimanale sulla pagina Facebook del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, per tenere il punto della situazione sull’epidemia Coronavirus e sui fatti più importanti della settimana.

“C’è stato un tentativo di aggressione mediatica e speculazione politica – ha esordito -. Il fatto che la Campania abbia dato prova di coraggio amministrativo non è stato digerito da tutti, in Italia. Qualcuno si aspetta che la Campania sia o la camorra o il caos; se invece se escono elementi di efficienza e regole sembra che diano fastidio”.

“Abbiamo retto bene, pur avendo avuto ingressi da Paesi a rischio. A Mondragone abbiamo avuto una situazione complessa. Siamo intervenuti con decisioni drastiche spegnendo il focolaio. Abbiamo spento altri focolai sparsi. Abbiamo fatto ordinanze per rilassamenti, soprattutto per le mascherine sui mezzi di trasporto. Abbiamo resa obbligatoria la carta di identità nei ristoranti. Oggi la sfida riguarda i tempi. Importante non distrarsi, va individuato ed isolato subito il positivo. Dobbiamo convivere con il Covid, fino al vaccino. Servono comportamenti di grandi responsabilità”, ha detto il Governatore De Luca.

“Governo poco chiaro sui trasporti. Serve rispetto rigoroso uso mascherina. Arrivano bande di delinquenti sui traghetti, aggressivi quando vengono ripresi per le mascherine. Servono forze dell’ordine sui traghetti”.

Per quanto riguarda gli ospedali Covid, ha aggiunto: “Avremmo potuto utilizzare anche procedure eccezionali e non l’abbiamo fatto nemmeno quando abbiamo realizzato un ospedale modulare in tempi rapidissimi (gli ospedali delle altre province non sono ancora pronti ndr.). Non abbiamo chiamato cinque imprese senza bando, ma abbiamo fatto un bando pubblico… ovviamente con mezzi accelerati ma con procedura ordinaria. Dunque tranquilli tutti. Si facciano tutti i controlli di legalità ma noi siamo stati modello di trasparenza ed efficienza. Esprimiamo rispetto per il controllo di legittimità degli atti e anzi li sollecitiamo”.

“Volevamo far votare per elezioni una settimana fa, per evitare una scelta irresponsabile. Aprire anno scolastico il 14 settembre sanificare prima, dopo, poi elezioni dopo una settimana, risanificare e poi stesso problema per eventuali ballottaggi. Fatte scelte demagogiche inutili. Faremo fare test sierologici e poi tamponi e daremo mascherine. Il Covid attacca i giovani. Abbiamo avuto contagi dai 18 ai 50 anni. Priorità sarà apertura dell’anno scolastico in sicurezza. Concentriamoci sulle cose possibili e necessarie”, ha continuato sulle scuole.

Inoltre, “A breve bando per operatori turistici e comparti spettacolo per aiutare queste categorie. Hanno iniziato a lavorare nei comuni anche coloro che hanno vinto il concorsone e presto arrivaremo se Dio vuole a diecimila assunti. Il nostro piano socio-economico molto utile per tutti”.