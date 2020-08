Coronavirus. De Luca: “In Campania anticipiamo le decisioni del Governo, cerchiamo di attuare un piano di sicurezza e prevenzione”.

Anche oggi, come oramai consueto, puntuale la diretta streaming sulla pagina Facebook del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per fare il punto della situazione sull’epidemia, sui contagi e sulle decisioni da prendere in vista degli appuntamenti di settembre.

“Nel momento in cui si riapre tutto si viene risucchiati nella situazione generale del nostro Paese. In questo momento stiamo cercando di attuare un piano di sicurezza e prevenzione, anticipando in Campania decisioni prese dopo dal governo nazionale, come il 12 agosto per rendere obbligatori i controlli per chi veniva dall’estero e individuare i contagi. Abbiamo cominciato a fare controlli anche per chi viene da Gran Bretagna, Egitto, Stati Uniti, Brasile… Dobbiamo far fronte ad una ondata di rientri dalle ferie e stringere i denti perché quest’onda dei rientri si esaurirà nei prossimi 10-15 giorni”.

“Oggi – ha anticipato il Governatore – ci sono 180 contagi, un numero che arriva anche dalla catena ricostruita nei giorni scorsi, attraverso il contact tracking. “Faremo assunzioni straordinarie nelle prossime ore – dice il governatore ricandidato – per potenziare i dipartimenti di prevenzione nelle Asl locali”.