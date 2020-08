Coronavirus. De Luca: “Alla fine del mese valuteremo se chiudere la Campania”.

Nel corso della diretta di questo venerdì pomeriggio, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha fornito dettagli sugli ultimi aggiornamenti dei contagi e sulle iniziative in programma nei prossimi giorni.

«Abbiamo avuto modo di rilevare che c’è stata una ripresa di contagi in tutta Italia per due motivi: il primo, c’è stato un rilassamento da parte delle persone e delle attività economiche. Ci sono stati diversi episodi di non rispetto delle norme di sicurezza. Nelle scorse settimane, c’è stato un abbassamento dell’età dei contagiati. La media è intorno i 30 anni. La seconda ragione, è causata da una scelta sbagliata da parte del Governo Nazionale: l’apertura totale delle frontiere in uscita ed in entrata. Una scelta che ha penalizzato il nostro Paese. Per questo motivo, il 12 agosto, la Regione ha reso obbligatorio i tamponi e l’isolamento domiciliare per i cittadini campani in rientro dall’estero. Scelte poco responsabili di fronte a migliaia di contagi provenienti dall’estero».

«Verificheremo alla fine di agosto se dovremo chiedere o meno al governo nazionale di ripristinare la limitazione della mobilità interregionale» ha continuato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. «È un orientamento che assumeremo tra una settimana 10 giorni e lo faremo con grande determinazione, ovviamente salvo i casi soliti e cioè motivi di lavoro e motivi sanitari che giustificano lo spostamento, ma ci regoleremo sulla base dell’andamento del contagio anche in altre regioni d’Italia».