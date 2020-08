Coronavirus. Conte: “Il vaccino non deve essere obbligatorio”. Il vaccino anti-Covid ci sarà e, se saranno confermate le attuale proiezioni, potrebbe perfino essere messo a disposizione entro l’anno. “Il vaccino? Non ritengo debba reso obbligatorio ma sicuramente sarà messo a disposizione della popolazione”. E’ questa l’affermazione del premier Giuseppe Conte relativa al vaccino anti Covid-19, durante quella che potrebbe essere la sua ultima uscita pubblica prima della pausa estiva, sul palco di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, in Puglia.

Conte ha riferito che la sua speranza è che il vaccino sia disponibile entro l’anno, anche se secondo le previsioni degli esperti potrebbe essere disponibile per tutti solo nella seconda metà del 2021.

Intanto allo Spallanzani di Roma a partire dal 24 agosto si testerà il vaccino per il Coronavirus su 90 persone comprese tra i 18 e 85 anni. Le 90 persone che si sottoporranno al vaccino per il Coronavirus presso l’Ospedale Spallanzani saranno dei volontari e saranno divisi per fasce d’età. Un gruppo di 45 persone più giovani tra i 18 ed 55 anni, ed un secondo gruppo per le restanti 45 persone.