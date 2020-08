Coronavirus. Contagi in salita per l’Italia: 947 i nuovi casi delle ultime 24 ore.

Secondo quanto scritto da la Repubblica sulla base dei dati forniti dal bollettino giornaliero della Protezione Civile, oggi si contano 947 casi di contagio da Covid-19 in più, ieri erano stati 845 i nuovi positivi e 6 i morti. I casi totali salgono quindi a 257.065. In calo i tamponi: 71mila, circa 6mila in meno di ieri. Lo ha comunicato il ministero della Salute.

Nelle ultime 24 sono morte altre 9 persone a causa del coronaviurs, riporta ancora il ministero. Il bilancio sale così a 35.427 vittime. Sono 69 persone le persone ricoverate in terapia intensiva, una in più di ieri.

Le regioni più colpite sono Lombardia (174), Lazio (137) e Veneto (116), e solo due regioni, Basilicata e Valle d’Aosta, registrano zero contagi nelle 24 ore. Segnalano vittime Lombardia (6), Veneto (2) e Lazio (1).

“Sono 68 i contagi registrati oggi in Campania: 14 a Napoli: 3 dall’estero, 6 provenienti da strutture turistiche della Sardegna e 5 residenti. A Caserta contagi provenienti da Spagna e Sardegna. Anche a Salerno contagi provenienti dall’estero”. Questo il bilancio che il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha tracciato in una diretta sui Facebook. “Ci dobbiamo preparare ad accogliere pazienti sintomatici e quindi a riaprire le strutture sanitarie. Da lunedì riapre il Covid center di Napoli all’ospedale Loreto Mare. Non possiamo essere colti di sorpresa”, ha spiegato.