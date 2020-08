Coronavirus. Calano i contagi in Italia: sono 878 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

Sulla base dei dati forniti dal nuovo bollettino giornaliero della Protezione Civile, calano i contagi per il Covid in Italia: sono 878 (contro i 953 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. I tamponi sono stati 72.341, oltre 26mila più di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.

I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati +4, facendo arrivare il computo totale delle vittime dell’epidemia in Italia a 35.445. Le persone che hanno superato la malattia nel Paese, ad oggi, sono state 206.015. Si trovano ricoverate in ospedale con sintomi meno severi 1.058 persone (ieri erano 1.045). In terapia intensiva sono ricoverati 66 pazienti (ieri erano 65). In isolamento domiciliare ci sono 18.590 cittadini per un totale di persone attualmente positive pari a 19.714.