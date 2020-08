Coronavirus. Cala il numero dei contagiati in Italia: 347 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

Come scrive il quotidiano la Repubblica sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile nel nuovo bollettino giornaliero, cala il numero dei contagiati.

Il bollettino di oggi parla di 347 nuovi positivi (che attualmente sono 12.953) e 13 vittime divise tra Veneto (5), Lombardia (3), Emilia Romagna (2), Liguria (1), Lazio (1) e Puglia (1).

Con i 53.298 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore il totale complessivo sale a 7.212.207. Il totale dei contagiati da inizio emergenza è di 250.103.

Le vittime sono 35.203. I guariti sono 305: il totale sale cosi a 201.947.

Le persone ricoverate con sintomi in ospedale sono 771 (-8) mentre in terapua intensiva ci sono 43 persone (+1). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.139 (+36).