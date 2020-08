Controlli anticovid-19 nei locali: 20 attività chiuse nel salernitano

Sono venti le attività chiuse provvisoriamente dall’ufficio provinciale di Salerno dell’Ispettorato del Lavoro. Durante i controlli effettuati presso circa 400 aziende del Salernitano – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – sono state riscontrate diverse irregolarità, soprattutto nel mancato rispetto delle normative per arginare il contagio del Covid-19. I controlli sono relativi al periodo emergenziale 25 aprile/31 luglio. Nel corso delle operazioni sono stati individuati anche 45 lavoratori completamente in nero ed emanati 12 sospensioni dell’attività imprenditoriale.