Continuano le vacanze in Costiera per le sorelle Rodriguez: Belen e Cecilia a Ravello. La Costiera Amalfitana continua ad essere la meta scelta dai VIP di tutto il mondo per trascorrere ore e giorni di relax, anche in questo periodo post lock down. Tra i tanti, le ultime ad arrivare in Costa d’Amalfi sono state le sorelle Rodriguez: negli scorsi giorni Cecilia e Belén, infatti, hanno reso noto il loro soggiorno presso la Torre della Limonata di Maiori tramite alcune storie instagram e scatti pubblicati sui social.

Oggi, le due sorelle e migliori amiche hanno fatto tappa nella suggestiva Villa San Cosma di Ravello, insieme al piccolo Santiago, luogo in cui hanno potuto apprezzare appieno la buona cucina, lontane dagli assalti.

Infine, hanno potuto gustare i dolci della Pasticceria Pansa di Amalfi, come possiamo intuire anche dal post pubblicato sulla pagina Facebook della Pasticceria:

Il nostro dolcissimo benvenuto in Costiera Amalfitana a Belen, Cecilia e Santiago❤️

Grazie di cuore allo staff di Villa San Cosma di Ravello per la splendida accoglienza.