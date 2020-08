Continuano anche dopo Ferragosto i cocktail al tramonto sul tetto di Capri

Continuano anche dopo Ferragosto i cocktail sul tetto di Capri. Il 21,22 e 23 agosto.

Continuano anche dopo ferragosto gli appuntamenti in Seggiovia per poter salire a Monte Solaro e godersi ore di relax alla Canzone del Cielo. Il locale più trend di questa strana estate che attrae gli amanti delle natura, del bello e del buon gourmet. Per questo fine settimana a partire da venerdì sera il solito appuntamento con il Sunset Cocktail, l’apericena dalle 18 alle 21 sul tetto di Capri. Per sabato 22 agosto per chi vuole stare lontano dalla folla e godersi un fine settimana, con la colonna sonora di Peppe Croce è stato organizzato uno special sunset per godersi il tramonto e cenare in una maniera elegante, vivendo quella parte di Capri tutta immersa nella natura con la vista di panorami mozzafiato al suono di una buona musica live. Infatti domenica, la terza giornata, ci sarà Rosaria Mallardo con la sua voce e la chitarra ad allietare gli ospiti che hanno scelto di vivere una vacanza diversa in piena sicurezza lontani dalla movida.