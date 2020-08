Continua la lunga maratona dell’incendio a Positano. Sopralluogo del DOS, si opera per lo spegnimento. Positanonews continua la lunga maratona dalle 17.30 di ieri, sabato 29 agosto, anche tutta la notte. Questa mattina c’è stato il sopralluogo del DOS della Regione Campania, al seguito del quale sono sopraggiunti gli elicotteri canadair, che, purtroppo, a causa della burocrazia, hanno cominciato a lavorare solamente sul tardi.

L’incendio continua: partendo da Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è arrivato a coprire il Sentiero degli Dei, arriva fin sotto Agerola, ed ha minacciato anche il Convento di San Domenico di Praiano.

Non si riscontrano, attualmente, rischi per la circolazione, quindi la strada da Sorrento e da Amalfi, sulla SS 163, è regolarmente aperta. Ci potrebbero essere dei problemi in caso di pioggia nei prossimi giorni, ma, in questo momento, la situazione è sotto controllo e si sta operando per lo spegnimento. Speriamo che non succeda come negli scorsi giorni, quando la situazione è stata affrontata con troppa superficialità, e questi sono stati i risultati.