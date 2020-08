Considerazioni di un elettore di Positano – Peppe Concord

Crescenzo Parlato, figlio del mitico Ferdinando, mi colpì già cinque anni fá quando candidato con Luca Vespoli, al microfono in un comizio fu il primo a rompere quella giara di creta che conteneva l’antica teoria del voto per sola appartenenza o per amicizia. Una tesi da me sempre sostenuta ma che grazie a Crescenzo che fece accrescere il concetto dando coraggio a tanti che la pensavano uguale ma che non potevano non dare il consenso al parente o all’amico per motivi spesso privati o interessati. Da allora, negli ultimi cinque anni, spesso mi è capitato di sentire gente che dava ragione a Crescenzo e sostenere la tesi della valutazione della persona, del coraggio di candidarsi, delle sue idee, dei progetti insieme alla compagine di appartenenza, dei programmi, della conquista di fiducia, delle aspettative e non perché solo parente o amico.

L’elezione non è una festa di compleanno dove si invitano parenti e amici a brindare gli anni.

Anche perché un voto dato per parentela o solo per amicizia è un voto di poco valore sia per chi lo dà e sia per chi lo riceve, è solo per fare numero e basta. Vero é che il parente o l’amico ti conosce meglio di qualcun altro ma, è arrivato il momento del voto di merito senza condizionamenti da appartenenza ne costrizioni da minacce o promesse. E anche nei nuclei familiari non ci sono più imposizioni di gruppo, ogni maggiorenne è libero di votare chi ritiene.

Nella cabina si ci và da soli ed è l’unico posto dove comandi tu per davvero e, sei svincolato, indipendente e libero di dare il tuo consenso a chi secondo te, propone un programma di governo rispondente al tuo pensiero, al tuo volere.

Io voterò la lista n°1 quella con la freccia verso su “Su per Positano” con Gabriella candidata sindaco per dare fiducia a lei e al suo bel gruppo di giovani coraggiosi, decisi a dare una svolta a questo modo di governare Positano e poi, mi sono letto i programmi di ambedue le liste……. invito a farlo pure voi…… mi fermo qui.

Ottime cose!!!