Conca dei Marini. Ragazzo perde il controllo del motorino e finisce sull’asfalto.

A Conca dei Marini, in Costiera Amalfitana, nel corso della serata di ieri, sull’ex SS366 Agerolina, all’altezza della farmacia, un ragazzo non del posto ha perso il controllo del suo motorino, cadendo e finendo sull’asfalto. Fortunatamente, non ha urtato nessun altro mezzo in transito. Tempestivamente, è stato aiutato da alcuni automobilisti, riuscendo ad alzarsi da terra. Per motivi precauzionali, è intervenuta anche l’ambulanza del 118, ma, per fortuna, nulla di grave.