Conca dei Marini. Giovedì 27 agosto interruzione idrica sull’intero territorio comunale

Conca dei Marini. La società Ausino rende noto che giovedì 27 agosto, dalle ore 4.00 alle ore 12.00, ci sarà un’interruzione idrica sull’intero territorio comunale al fine di poter eseguire dei lavori di manutenzione. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.