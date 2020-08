Conca dei marini. Intervento dei Vigili Urbani alla Grotta dello Smeraldo a causa della presenza di assembramenti. Gli agenti della Polizia Municipale hanno poi chiamato e fatto intervenire la Guardia di Finanza che ha provveduto a sospendere le corse fino a quando non si è riusciti a far defluire le tante persone presenti. L’Azienda di Soggiorno e Turismo di Amalfi non avrebbe assunto i dipendenti a cui sarebbe spettata la gestione del sito turistico. Inoltre, diverse imbarcazioni si farebbero letteralmente concorrenza e ci sarebbero alcuni che, a quanto pare, propongono biglietti a 2 euro mentre normalmente avrebbero un costo di 10 euro. Ovviamente dei prezzi così ribassati hanno come diretta conseguenza un richiamo per tantissime persone che raggiungono quindi la zona della Grotta dello Smeraldo rischiando di creare assembramenti, pericolosissimi in questo periodo storico particolare.