Conca dei Marini. Ancora una barca che ha rischiata di affondare, questa volta al gavitello. Mentre una famiglia di cinque persone stava pranzando la loro imbarcazione si è capovolta a causa dell’entrata di acqua . Non è affondata solo per fortuna e per l’intervento dei locali e della Guardia Costiera di Amalfi guidata da Oronzo Montagna . Per fortuna non c’era molto carburante a bordo e i danni ambientali sono stati limitati, i cinque sono tornati a Salerno in auto e questa mattina hanno riportato la barca ad Amalfi . Ancora non si è capito come sia potuto succedere.