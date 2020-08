Comitato “No Tunnel”, nasce la petizione contro la galleria Maiori-Minori

Maiori-Minori. Il tunnel che collegherà le due perle della Diva Costa è quasi realtà, dopo il via libera dal Consiglio regionale si procederà ad avere conferma dalla Soprintendenza per poi avviare la gara d’appalto.

Non mancano, ovviamente, i movimenti in opposizione alla realizzazione del progetto, a partire dall’idea di “No Tunnel”, la cui petizione ha inizio da oggi, martedì 4 agosto.

Di seguito il comunicato di “No Tunnel”:

Informiamo tutti i cittadini di Minori e degli altri centri costieri,che da martedi 4 agosto ha inizio una petizione popolare con l’intento di evitare la realizzazione del previsto tunnel Minori/Maiori.

Un’opera completamente inutile,con un costo esorbitante per la comunità, intervenendo su una zona ad alto rischio idrogeologico,già colpita da frane importanti,tutto questo per un capriccio ed un vantaggio per gli automobilisti di ben 8 secondi sulla tabella di marcia.

Vi invitiamo a firmare la petizione No Tunnel e far sentire la nostra voce in questa vicenda che interessa tutti, nessuno escluso.

Ci trovate a Minori in via Roma, vicino al bar Crystal.