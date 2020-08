Comincia l’estate “Made in Vietri”: spettacoli gratuiti per tutto il mese di agosto. Lo scorso maggio, l’assessorato al Turismo, Cultura e Spettacolo ha presentato “MADE IN VIETRI”: cantanti, musicisti, attori e comici vietresi (gruppi/compagnie che contengano al loro interno almeno un elemento vietrese) saranno scritturati affinché possano esibirsi per i propri concittadini, turisti e ospiti estivi della nostra magnifica VIETRI SUL MARE.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nell’aula consiliare, dal sindaco Giovanni De Simone, dall’assessore Antonello Capozzolo e dal direttore artistico Luigi Avallone. Caratteristica del programma è che tutti i gruppi che si esibiscono hanno, al proprio interno, almeno un componente che ha origini a Vietri sul Mare. Il primo appuntamento in programma mercoledì 5 agosto: in piazza Attilio della Porta “Made in Swing”. Il giorno successivo nella frazione Molina in località San Leo toccherà invece al gruppo “I Musicastoria”. Lunedì 10 agosto sempre a Molina “I via Toledo”. Per ragioni relative all’assenza di spazi idonei, il cartellone non prevede appuntamenti a Raito ed Albori ma l’assessore Antonello Capozzolo ha assicurato che per le due frazioni verrà presto organizzata una notte speciale che, attraverso l’utilizzo di specifici strumenti, consentirà l’osservazione del cielo.

Conferenza stampa per Made in Vietri dal 5 agosto #2020 tutti ad ascoltare musica Made in Vietri sul Mare. Un ringraziamento particolare all’assessore Antonello Capozzolo, al direttore artistico Luigi Avallone, alla ProLoco Vietri sul Mare ed al presidente Di Mauro Cosmo, allo staff e a tutti coloro che collaborano alla realizzazione di questo grande evento. Vi aspettiamo a Vietri Sul Mare, ha scritto il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni de Simone sulla sua pagina Facebook.