Come funziona lo screening del sonno? Il servizio della Farmacia Elifani di Meta

Lo screening del sonno è tra i servizi erogati dalla Farmacia Elifani di Meta, vicino Sorrento, in provincia di Napoli. I responsabili del servizio fanno sapere che si tratta di «una procedura attraverso la quale è possibile appurare con chiarezza eventuali cause negative che mettano a rischio la qualità del sonno e più in generale il benessere della persona». Come è noto, infatti, «tra le principali manifestazioni di problematiche legate alla scarsa qualità del sonno – si legge sul sito della Farmacia Elifani – rientrano stanchezza e affaticamento durante le ore diurne, senso di spossatezza nonostante una buona quantità di tempo trascorsa a letto, colpi di sonno durante la giornata. Si tratta di alcuni specifici segni spesso sottovalutati che potrebbero invece nascondere la presenza di problemi durante il sonno».

«Lo screening del sonno – spiegano i farmacisti – può essere effettuato mediante accordo con il professionista, al costo di 20 euro. In aggiunta a ciò, è possibile praticare una poligrafia, analisi che consente di monitorare una serie di parametri vitali durante le ore notturne. In tutti e due i casi, un apparecchio monitorerà le fasi salienti del sonno e invierà i dati ad un server. Questi saranno rielaborati poi e refertati da un medico. Il referto sarà restituito alla farmacia entro 24 ore che a propria volta lo consegnerà al paziente».

Ulteriori dettagli possono essere richiesti al numero 0818786605 o direttamente in Farmacia Elifani in via Angelo Cosenza, 2/4 a Meta (Na).