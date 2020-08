Clamoroso a Maiori. Il sindaco uscente Antonio Capone in difficoltà nel fare la lista! Situazione clamorosa quella che si sta verificando a Maiori, in Costiera Amalfitana, in vista delle elezioni comunali. Non bastano il fermento e l’attesa di questi momenti: a quanto pare, il sindaco uscente Antonio Capone sta avendo difficoltà nel fare la lista.

Infatti, Lucia Scannapieco passa con Salvatore Della Pace, mentre si rafforza Elvira La Romano, la donna poliziotto.

Per quanto riguarda i giovani, domani si sapranno le loro intenzioni.

Per Capone, dunque, la situazione appare nera.